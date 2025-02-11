Военный эксперт, отставной американский подполковник Дэниел Дэвис во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сравнил действия президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) с решениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.
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