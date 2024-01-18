Официальная информация

Прекращают свою деятельность Генеральные консульства Российской Федерации по нижеследующим городам: - Антверпен (Бельгия); - Русе (Болгария); - Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне (Германия); - Копенгаген (Дания); - Рейкъявик (Исландия); - Даугавпилс, г.
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