Официальная информация

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Прекращают свою деятельность Генеральные консульства Российской Федерации по нижеследующим городам: - Антверпен (Бельгия); - Русе (Болгария); - Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне (Германия); -  Копенгаген (Дания); - Рейкъявик (Исландия); - Даугавпилс, г.

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