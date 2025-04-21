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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хомуха считает, что победа «Краснодара» в РПЛ важнее для российского футбола, чем 7-й подряд титул «Зенита»: «Нет таких трат, не фигурируют большие суммы. Это будет хороший пример для других»

Экс-полузащитника ЦСКА попросили ответить, что для российского футбола важнее: первый титул «Краснодара» или 7-й подряд – «Зенита».

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