«Счет идет на тысячи». Бадма Башанкаев рассказал об эксперименте по дистанционной продаже лекарств по рецепту

Услуга помогает пациентам, которые не хотят или не могут ходить в аптеку Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств охватывает все большее количество людей: если раньше лекарства получали по сотням рецептов, то теперь счет идет на тысячи, сообщил в интервью «Парламентской газете» глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.