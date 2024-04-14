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Петербургский дневник

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«Счет идет на тысячи». Бадма Башанкаев рассказал об эксперименте по дистанционной продаже лекарств по рецепту

«Счет идет на тысячи». Бадма Башанкаев рассказал об эксперименте по дистанционной продаже лекарств по рецепту

Услуга помогает пациентам, которые не хотят или не могут ходить в аптеку Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств охватывает все большее количество людей: если раньше лекарства получали по сотням рецептов, то теперь счет идет на тысячи, сообщил в интервью «Парламентской газете» глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

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