Страна и люди
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Страна и люди

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В Ташкенте учитель избила ребенка за просьбу говорить на русском

В Ташкенте учитель избила ребенка за просьбу говорить на русском

МИД России запросил у Узбекистана оценку избиению в школе русскоязычного ребенка МИД РФ призвал Узбекистан дать правовую оценку и принять меры из-за инцидента с русскоязычным ребенком, который произошел в одной из школ Ташкента.

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Комментарии
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Сергей Кочегаров
Во как! А у нас глупые учителя увольняются с работы, если не понимают бараньего языка «очень новых русских» (в Волгограде классный руководитель уволилась из школы из-за детей, которые не знают русский язык). А чо проще-то, схватил барана за ухо, попинал, выкинул из класса и продолжай урок. Как в Узбекистане. Ведь Узбекистан — «это страна для узбеков, а остальные пусть уезжают». И ведь уезжают… узбеки в Россию. Ну скажите: какого хрена? Учительница ведь про русских говорила!!!
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