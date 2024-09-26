В Ташкенте учитель избила ребенка за просьбу говорить на русском

Сергей Кочегаров

Во как! А у нас глупые учителя увольняются с работы, если не понимают бараньего языка «очень новых русских» (в Волгограде классный руководитель уволилась из школы из-за детей, которые не знают русский язык). А чо проще-то, схватил барана за ухо, попинал, выкинул из класса и продолжай урок. Как в Узбекистане. Ведь Узбекистан — «это страна для узбеков, а остальные пусть уезжают». И ведь уезжают… узбеки в Россию. Ну скажите: какого хрена? Учительница ведь про русских говорила!!!