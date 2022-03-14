Андрей Колпаков обратился в прокуратуру Калужской области

В ходе рассмотрения жалобы предпринимателя уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калужской области Андрей Колпаков установил неправомерность отказа Городской управы города Калуги в предоставлении заявителю «антиковидных» мер поддержки.
В ходе рассмотрения жалобы предпринимателя уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калужской области Андрей Колпаков установил неправомерность отказа Городской управы города Калуги в предоставлении заявителю «антиковидных» мер поддержки.
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