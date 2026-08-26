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«Москва для меня — это место, которое дало мне все»: Авраам Руссо перечислил преимущества столицы перед Нью-Йорком и Парижем

«Москва для меня — это место, которое дало мне все»: Авраам Руссо перечислил преимущества столицы перед Нью-Йорком и Парижем

Известный российский певец Авраам Руссо в интервью журналу «Москвич Mag» назвал преимущества российской столицы перед Парижем, Нью-Йорком, Лондоном и Берлином.

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