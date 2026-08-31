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Царьград

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Шесть пожаров вспыхнули в Архангельской области за сутки

Шесть пожаров вспыхнули в Архангельской области за сутки

В Архангельской области за прошедшие сутки спасатели потушили 6 техногенных пожаровПо данным регионального МЧС, за минувшие сутки в Архангельской области зафиксировано 6 пожаров, в которых пострадал один человек.

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