Блуждающий карлик и другие самые необычные объекты во Вселенной

Астрономы постоянно изучают Вселенную, но до сих пор перед ними стоит множество загадок. В космосе порой встречаются весьма странные объекты, происхождение и существование которых ученые объяснить до сих пор не в силах.
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