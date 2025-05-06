Заплутавший. Шагая по звездам с добытыми вальдшнепами

﻿﻿Весенняя охота – праздник для каждого охотника. Они ждали ее всю зиму. В это время я нахожусь в отпуске и еду на свою виллу Двадцать лет назад я сознательно купил дом, но не под Москвой, а в глухой деревне в Тверской области.