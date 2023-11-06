«Почти свободный человек»: как живут осуждённые в исправительных центрах

В России создано 380 исправительных центров с участками на промышленных предприятиях и при исправительных колониях, в которых проживают и трудятся правонарушители, приговорённые к принудительным работам за преступления небольшой и средней тяжести либо за впервые совершённое тяжкое преступление.
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