Тамбовчан приглашают сдать макулатуру

В России стартовал пятый сезон экологической акции по сбору макулатуры "БумБатл". Как сообщает пресс-служба правительства региона, данная акция организована АНО "Национальные приоритеты" совместно с Всероссийским экологическим общественным движением "Экосистема".
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