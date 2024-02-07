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Посол России рассказал об активном сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

Посол России рассказал об активном сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявил об активном сотрудничестве Москвы и Пхеньяна. «Российско-корейское сотрудничество носит взаимовыгодный характер, в нём имеется обоюдная заинтересованность.

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