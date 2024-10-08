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Царьград

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Элитный алкоголь, СПА и соленья: Макаревич* выкатил русским свои условия

Элитный алкоголь, СПА и соленья: Макаревич* выкатил русским свои условия

Элитный алкоголь на любой вкус, пятизвёздочная гостиница со СПА и разнообразные соленья. Андрей Макаревич* выкатил русским условия своего выступления.

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Комментарии
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КМ
Кирилл Мелькумов
Кому этот чёрт здесь нужен…
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20 час.
Лиза
Даже если доплатят мне, слушать это гнусавое г..о не буду.
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19 час.
Александр Пелимский
Интересно, а кто его позвал на выступление??? Вот кем надо заняться!!!
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19 час.

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