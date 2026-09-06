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Отдыхающих в Анапе предупредили об опасности в море

Отдыхающих в Анапе предупредили об опасности в море

На пляжах Анапы 6 сентября временно запретили заходить в море. Причиной стали шторм и сильное донное течение, сообщили в администрации города.

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