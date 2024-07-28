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Панарин на вопрос о том, обошлись ли со Знарком в «Ак Барсе» не очень красиво: «Мы что сейчас, на ток‑шоу? Вы сами разбирайтесь там в комментариях»

– Вы не считаете, что в «Ак Барсе» со Знарком обошлись не очень красиво? – Мы что сейчас, на ток‑шоу? Куда вы меня толкаете? Вы сами разбирайтесь там в комментариях.

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