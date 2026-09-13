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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Загитова о сезоне после ОИ-2018: «У меня было очень много суеверий – я поняла, что думаю только о них. Сложный период в жизни, ничего не получалось»

Олимпийская чемпионка  Алина Загитова  призналась, что после победных Игр-2018 у нее было много суеверий.

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