«Страшно падать»: Илья Авербух раскрыл «скользкую» тайну Филиппа Киркорова

Фигурист рассказал, почему поп-король не удержался в «Ледниковом периоде». Илья Авербух. кадр шоуИлья Авербух только подтвердил, что каждый, кто пообщается с Ксенией Собчак, потом обязательно об этом пожалеет.
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