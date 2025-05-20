Владимир Путин осмотрел стенды и классы в музыкальной школе "Сириус".Председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелёва показала президенту России кампус университета, канатную дорогу и парки, изображённые на стендах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии