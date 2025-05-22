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Царьград

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Экс-президент США умрет через несколько месяцев. Точный диагноз поставил врач Джо Байдена, служивший в Белом доме

Экс-президент США умрет через несколько месяцев. Точный диагноз поставил врач Джо Байдена, служивший в Белом доме

Экс-президенту США Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты. Бывший врач Белого дома и конгрессмен-республиканец Ронни Джексон высказал несколько предположений.

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