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Царьград

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«Союзмультфильм» требует 20 000 рублей с продавца мыла в форме Волка

«Союзмультфильм» требует 20 000 рублей с продавца мыла в форме Волка

«Союзмультфильм» требует взыскать с самозанятого продавца из Нижнего Тагила 20 000 рублей за продажу мыла ручной работы в форме волка, сочтя фигурку схожей с персонажем мультфильма «Жил был пёс».

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