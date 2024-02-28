Волноваха получила книги из ЯНАО для библиотек

В Волноваху доставлены книги из ЯНАО, которые будут распределены по библиотекам и детским садам. Как передает корреспондент «Ямал-Медиа», осенью подшефный регион потерял более 16 тысяч книг из-за ракетного удара.
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