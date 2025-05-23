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Начались работы по благоустройству территории бизнес-парка на северо-востоке Москвы

Начались работы по благоустройству территории бизнес-парка на северо-востоке Москвы

В Бутырском районе продолжается строительство последнего, шестого корпуса бизнес-парка. Рядом с ним стартовали работы по благоустройству территории, Мосгосстройнадзор провел третью выездную проверку объекта.

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