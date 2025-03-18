🏍 В Ялте мужчина на мотоцикле упал в овраг В ГУ МЧС России по Крыму рассказали, что это произошло в селе Оползневое.
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🏍 В Ялте мужчина на мотоцикле упал в овраг В ГУ МЧС России по Крыму рассказали, что это произошло в селе Оползневое.