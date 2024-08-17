Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 448 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Там практически полностью сняли около 3 метров грунта на всей площади и только после этого начали восстановление.Профессор-физик п...
  • Алексей Камышов
    Ничего удивительного. Слегка переборщил с "уколами" и таблетками "озверина", вот чуток "крыша" и "протекла". ВСУкам ж...Мать убили на гла...
  • Valentina hohlova
    слава богу. если это правда.Нашелся пенсионер...

Ключ к разгрому ВСУ

Ключ к разгрому ВСУ

Экс-командир донецкой «Альфы» и экс-комбриг «Востока», замначальника Росгвардии по ДНР А. Ходаковский о ситуации на Курском фронте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Yak Vit
&quot;спасает его только хорошее качество войсковой разведки, насыщенность дронами и эффективность наземных средств поражения&quot;, - то есть, как я понял, &quot;ключик к сложившейся комбинации&quot; нам не подобрать никогда, даже несмотря на то, что противник оттянул значительные силы на курское направление. 😠 От того наверное и оттянул, что не опасается того, что наши обрушат ему фронт! Потому, скорее всего, что качество нашей войсковой разведки похуже будет - ведь проморгали же мы концентрацию войск у нашей границы и допустили вторжение врага на нашу землю! Да и с дронами, как пишут знающие люди, у противника преимущество над нами в десятки (!) раз!!! Получается, что и в эффективности наземных средств поражения мы противнику уступаем, несмотря на  все наши выставочные &quot;терминаторы&quot;, &quot;змеи горынычи&quot; и &quot;солнцепёки&quot;, которыми у нас так любят похвастать! 🤬 Грустно всё! Так что получается - СВО мы уже тупо прогадили?! Потому и собирались заключить &quot;похабный&quot; мир - ведь всплывают же сведения о намечавшихся переговорах!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх