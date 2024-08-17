Ключ к разгрому ВСУ

Yak Vit

"спасает его только хорошее качество войсковой разведки, насыщенность дронами и эффективность наземных средств поражения", - то есть, как я понял, "ключик к сложившейся комбинации" нам не подобрать никогда, даже несмотря на то, что противник оттянул значительные силы на курское направление. 😠 От того наверное и оттянул, что не опасается того, что наши обрушат ему фронт! Потому, скорее всего, что качество нашей войсковой разведки похуже будет - ведь проморгали же мы концентрацию войск у нашей границы и допустили вторжение врага на нашу землю! Да и с дронами, как пишут знающие люди, у противника преимущество над нами в десятки (!) раз!!! Получается, что и в эффективности наземных средств поражения мы противнику уступаем, несмотря на все наши выставочные "терминаторы", "змеи горынычи" и "солнцепёки", которыми у нас так любят похвастать! 🤬 Грустно всё! Так что получается - СВО мы уже тупо прогадили?! Потому и собирались заключить "похабный" мир - ведь всплывают же сведения о намечавшихся переговорах!