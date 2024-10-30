Пентагон «подтвердил» якобы нахождение «небольшого количества» солдат КНДР в Курской области Северокорейские военные уже находятся в России, «небольшое количество» солдат КНА переброшено в Курскую область.
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Пентагон «подтвердил» якобы нахождение «небольшого количества» солдат КНДР в Курской области Северокорейские военные уже находятся в России, «небольшое количество» солдат КНА переброшено в Курскую область.
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