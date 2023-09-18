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Западная пресса назвала «союз» России и КНДР «альянсом слабых»

Западная пресса назвала «союз» России и КНДР «альянсом слабых»

Возможное заключение Россией и КНДР «союза» очень сильно заинтересовало западные страны. В то же время, американская пресса называет «союз» России и Северной Кореи «альянсом слабых».

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