Западная пресса назвала «союз» России и КНДР «альянсом слабых»

Возможное заключение Россией и КНДР «союза» очень сильно заинтересовало западные страны. В то же время, американская пресса называет «союз» России и Северной Кореи «альянсом слабых».
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