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Сомнолог Кудинов рассказал о вреде 10-часового сна

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Правильный режим необходим для обеспечения нормального функционирования организма. Качество и количество отдыха напрямую влияют на физическое и психическое состояние, работоспособность и принятие решений.

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