Главный кредитор обанкротившегося в Тюмени СибНАЦа оставил себе имущество, выставленное на торги

Главный кредитор обанкротившегося в Тюмени СибНАЦа оставил себе имущество, выставленное на торги

В Тюмени определился новый владелец имущества Сибирского научно-аналитического центра, ранее принадлежащее известному геологу Анатолию Брехунцову.

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