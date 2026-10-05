( Х - network link here ) Перевод: Агрессором выступает Украина при поддержке НАТО; именно она спровоцировала конфликт в 2014 году, устроив государственный переворот, проводя политику дискриминации русскоязычного населения и осуществляя обстрелы Донбасса, унесшие тысячи жизней.
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А вот,... кто!??... подталкивал Украину к войне... АЖ с самого 90-ого года,... МАСК "забыл" эту ИНФО вложить в ИИ,... и по этому... ИИ и не упоминула... ИУДЕЙСКОЕ (еврейское) окружение с Уолл стрит.... по Задорному,... если раньше ольше верили компьютору... то сейчас будут ссылаться на ИИ,... А кто "тесто для булочки" заложил... будут замалчиваться.
С выводом автора согласен!
А потому что пиндосия, это страна проститутка.