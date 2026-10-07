Сводки СВО, 6 октября, главное: «Котел» ВСУ в Алексеево-Дружковке, разгром бандеровцев в Сергеевке 1685-й день спецоперации.
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