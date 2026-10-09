💳 Крым получил федеральные 2 млрд рублей на компенсации гражданам за отсутствие света. Выплаты начнутся со следующей недели Глава РК Сергей Аксёнов заявил, что накануне республиканскому бюджету были доведены федеральные 2 млрд рублей, выделенные по решению Президента РФ.
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