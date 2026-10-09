💳 Крым получил федеральные 2 млрд рублей на компенсации гражданам за отсутствие света. Выплаты начнутся со следующей недели Глава РК Сергей Аксёнов заявил, что накануне республиканскому бюджету были доведены федеральные 2 млрд рублей, выделенные по решению Президента РФ.