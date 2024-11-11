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Царьград

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Ъ: В России на 10% сократят чиновников федеральных структур в регионах

Ъ: В России на 10% сократят чиновников федеральных структур в регионах

Процесс начнется летом будущего года.На 10% будут сокращать штатные расписания региональных органов федеральных министерств и структур с лета будущего года.

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