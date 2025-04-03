Гибатдинов предложил автоматически оформлять полис ОМС для участников СВО

Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к главе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илье Баланину с предложением рассмотреть возможность автоматического оформления полиса ОМС для иностранных граждан, участвующих в спецоперации в качестве добровольцев, передает РИА Новости.
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