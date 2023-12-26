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Елка желаний: мечты нескольких детей из Мариуполя исполнились

Елка желаний: мечты нескольких детей из Мариуполя исполнились

Новогоднее волшебство уже пришло в семьи нескольких детей из Мариуполя. Их самые заветные мечты в рамках акции «Елка желаний» исполнила актриса Ирина Горбачева, которая, кстати, сама родилась в этом городе на юге ДНР.

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