Елка желаний: мечты нескольких детей из Мариуполя исполнились

Новогоднее волшебство уже пришло в семьи нескольких детей из Мариуполя. Их самые заветные мечты в рамках акции «Елка желаний» исполнила актриса Ирина Горбачева, которая, кстати, сама родилась в этом городе на юге ДНР.
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