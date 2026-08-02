Губернатор Бусаргин: в Энгельсе поврежден дом после атаки БПЛА

В Энгельсе многоквартирный дом пострадал от атаки БПЛА. Губернатор Бусаргин сообщил, что организуются временные места проживания для граждан, эксперты обследуют здание, а ущерб оценит специальная комиссия.
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