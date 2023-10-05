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На фоне американского бунта Зеленский срочно подарил отцу пожизненную стипендию

На фоне американского бунта Зеленский срочно подарил отцу пожизненную стипендию

Пока в США адаптируются к новым реалиям, в которых помощь Украине стала "чёрной меткой" для политиков, украинский президент Зеленский не терял времени и подписал пожизненную стипендию для своего отца – "за выдающиеся заслуги".

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