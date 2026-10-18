В течение прошедшей ночи, с 20.00 17 октября до 8.00 18 октября, дежурными силами ПВО уничтожены 1015 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.