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Китай

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В Узбекистане 11 новых археологических объектов включены в список культурного наследия за год

Ташкент, 4 января /Синьхуа/ -- В Узбекистане 11 новых археологических объектов были включены в национальный список объектов материального культурного наследия, сообщили в четверг в Агентстве культурного наследия республики.

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