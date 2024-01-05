В Узбекистане 11 новых археологических объектов включены в список культурного наследия за год

Ташкент, 4 января /Синьхуа/ -- В Узбекистане 11 новых археологических объектов были включены в национальный список объектов материального культурного наследия, сообщили в четверг в Агентстве культурного наследия республики.
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