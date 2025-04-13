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Царьград

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Женщина разобрала свой гараж для ремонта дороги под Челябинском

Женщина разобрала свой гараж для ремонта дороги под Челябинском

Реакция прокуратуры.Жители Копейска собственными силами ремонтируют дорогу, разбирая свои постройки. На улице Суворова пожилая женщина демонтировала гараж, чтобы кирпичами заделать ямы на разрушенной муниципальной трассе.

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