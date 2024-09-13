В Steam вышел фантастический экшен со стелсом и роботами-убийцами, напоминающи...

В Steam вышел фантастический экшен со стелсом и роботами-убийцами, напоминающий культовый фильм «Вирус» 1999 годаКомпания-издатель Astrolabe Games и студия-разработчик Spikewave Games выпустили в Steam фантастический экшен с элементами стелса под названием Evotinction.
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