В Steam вышел фантастический экшен со стелсом и роботами-убийцами, напоминающи...

В Steam вышел фантастический экшен со стелсом и роботами-убийцами, напоминающий культовый фильм «Вирус» 1999 годаКомпания-издатель Astrolabe Games и студия-разработчик Spikewave Games выпустили в Steam фантастический экшен с элементами стелса под названием Evotinction.