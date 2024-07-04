Дуарте, Браунли, Альдама, Адетокумбо и Зубац – лучшие игроки 2-го дня олимпийской квалификации

В Топ-5 вошли: – защитник Крис Дуарте (Доминиканская республика), 26 очков, 3 подбора, 3 передачи и 2 перехвата при 7 из 11 с игры; – форвард Джастин Браунли (Филиппины), 29 очков, 9 подборов и 9 передач, первая победа сборной над европейской командой с 1960 года (Латвия, 89:80); – форвард Санти Альдама (Испания), 24 очка, 8 подборов и 2 блок-шота при 9 из 12 с игры; – форвард Яннис Адетокумбо (Греция), 32 очка при 11 из 11 с игры против Доминиканской республики; – центровой Ивица Зубац (Хорватия), 29 очков, 16 подборов и 2 передачи.