Касатонов рассказал, как Овечкин мотивирует партнеров жесткой игрой

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Капитан и нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин способен играть предельно жестко против соперников, если это необходимо его команде.
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