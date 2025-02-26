В России фальсификат обнаружили у 14 российских производителей молочной продукции

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре У четырнадцати отечественных производителей молочной продукции выдавали за натуральное масло и творог фальсификат с растительными жирами, стеринами и запрещенной трансглютаминазой, которых в продуктах быть не должно.
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