НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

179 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Да  как-то  на...ть  на  дебиловПетербуржец Бивол...
  • Ирина Быкова
    Только в случае смерти ? А в случаях когда собаки съели лицо ребенку, сделав его на всю жизнь уродом, или нанесли дру...В Госдуме предлож...
  • Степан Капуста
    "Евросоюз является “крупнейшим рынком в мире” - это пока. У Европы нет будущего, как у мирового игрока ввиду деградац...Евросоюз собирает...

В России фальсификат обнаружили у 14 российских производителей молочной продукции

В России фальсификат обнаружили у 14 российских производителей молочной продукции

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре У четырнадцати отечественных производителей молочной продукции выдавали за натуральное масло и творог фальсификат с растительными жирами, стеринами и запрещенной трансглютаминазой, которых в продуктах быть не должно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх