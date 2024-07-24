КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ПОЛИТИКА АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ04:00 ПОДПИШИТЕСЬ: ЗЕЛЕНСКИЙ УДАРИЛ В СПИНУ ОРБАНА: ВЕНГРИЯ ГОТОВИТ КОНТРНАСТУП В ЗАКАРПАТЬЕ Словакия и Венгрия возмущены решением Украины блокировать транзит русской нефти после введения санкций против "Лукойла".
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