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Словакия и Венгрия возмущены решением Украины блокировать транзит русской нефти после введения санкций против "Лукойла".

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Так, глядишь, мадьяры со словаками откроют второй фронт против просроченного, бешенного, гауляйтера 404-й недостраны. Удачи вам, хлопчики, в борьбе с шароварной армией.
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