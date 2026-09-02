Mortal Shell II: Видеообзор

Mortal Shell II — это соулслайк, чей баланс пал жертвой экспериментов? Или же разработчики выдали настоящий бриллиант? Мы прошли игру до конца, пострадали из-за отсутствия золота и отсветов, и теперь готовы рассказывать о своих впечатлениях.