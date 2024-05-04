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Дебур, имеющий 7:0 в седьмых матчах, о 3-3 с «Вегасом»: «Нет ничего лучше, чем 7-й матч. Участвовать в них мечтаешь с детства – я в восторге»

В матче первого раунда Кубка Стэнли «Даллас» уступил на выезде «Голден Найтс» со счетом 0:2 (3-3). Решающий матч пройдет на домашней арене «Старз».

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