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FiNE NEWS

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Трагедия в горах Кабардино-Балкарии стала самой массовой по числу погибших за 25 лет

В Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии вечером 6 сентября сошла лавина, которая стала крупнейшей по числу погибших в горах России за последние 25 лет.

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