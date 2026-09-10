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Газета.ру

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Певица Алиса Вокс назвала когнитивные перегрузки самым сложным в работе артиста

Певица Алиса Вокс назвала когнитивные перегрузки самым сложным в работе артиста

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в Telegram-канале рассказала о тяжелых буднях артиста.«Вчера я вообще не спала, а сегодня удалось поспать 2 часа даже в кровати и ещё ~2,5 в «Сапсане».

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