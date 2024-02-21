Задержан бывший начальник пожарной части из Дагестана по делу о крупном мошенничестве

Объявленного в федеральный розыск мужчину поймали в Мурино. Оперативники уголовного розыска задержали 34-летнего бывшего начальника пожарной части из Дагестана, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве.
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